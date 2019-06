Em busca do tri, Chile goleia Japão na Copa América

SÃO PAULO, 17 JUN (ANSA) – Em um jogo movimentado, o Chile venceu nesta segunda-feira (17) o Japão por 4 a 0, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pelo jogo de encerramento da primeira rodada da fase de grupos da Copa América.

O país asiático, comandado pelo meio-campista Takefusa Kubo, que foi comprado pelo Real Madrid, até começou bem o duelo, mas não conseguiu segurar a experiente seleção chilena.

O Chile foi criando boas oportunidades e abriu o placar aos 40 minutos, com o meio-campista Erick Pulgar. Em um escanteio, Charles Aránguiz cruzou dentro da área e o jogador do Bologna, da Itália, desviou de cabeça para o fundo do gol.

Na sequência, o Japão ainda perdeu sua melhor oportunidade na etapa inicial. Gaku Shibasaki recuperou a posse de bola no campo de ataque e mandou um bom lançamento para Naomichi Ueda, que driblou o goleiro chileno e chutou para fora.

Já na segunda etapa, o Chile achou seu segundo gol logo no começo. Aos oito minutos, Mauricio Isla tocou para Eduardo Vargas chutar da entrada da área e vencer o goleiro Osako. Além disso, a bola desviou em Tomiyasu antes de entrar.

O Japão não se abateu e perdeu outras boas oportunidades com Ueda, que perdeu duas chances claras de gol, e outra com Kubo.

A seleção chilena aproveitou os gols que o Japão perdeu e anotou o seu terceiro tento aos 36 minutos. Após Aránguiz fazer boa jogada individual, o jogador do Bayer Leverkusen cruzou dentro da área e Alexis Sánchez empurrou para o fundo da rede.

No minuto seguinte, Sánchez tocou para Vargas no campo de ataque, que viu Osako sair do gol e tocou de cobertura para marcar o quarto tento chileno.

Com o resultado, Chile e Uruguai estão empatados na liderança do grupo C, já que ambos venceram por 4 a 0. Já Equador e Japão estão com zero.

Os chilenos voltarão a campo nesta sexta-feira (21), contra o Equador, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já os japoneses enfrentarão na quinta-feira (20) o Uruguai, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. (ANSA)