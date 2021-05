Em busca do título, Abel Ferreira pode quebrar tabu de 45 anos no Palmeiras Desde a taça de 1976, sob comando de Dudu, todos os estaduais do clube foram conquistados por Vanderlei Luxemburgo

Em busca do terceiro título em pouco mais de seis meses no Brasil, Abel Ferreira luta contra diversos tabus na decisão do Campeonato Paulista de 2021. Podendo quebrar uma hegemonia de brasileiros e se tornar o primeiro estrangeiro a levantar o troféu desde 1975, o português pode também ser apenas o segundo lusitano campeão paulista. O único é Joreca, ex-treinador do São Paulo, vencedor em 1943, 1944 e 1946.

Além dos tabus externos, Abel pode quebrar uma marca de 45 anos no Palmeiras. Desde a conquista do Campeonato Paulista de 1976, todos os títulos estaduais do clube foram conquistados por Vanderlei Luxemburgo. Em cinco passagens, Luxa levantou as taças de 1993, 1994, 1996, 2008 e 2020.

>> São Paulo x Palmeiras: escalações, arbitragem e onde ver a final

No entanto, Abel não é o primeiro a tentar derrubar essa marca. Além de Luxemburgo, outros seis treinadores buscaram levar o Palmeiras para a glória estadual, mas não tiveram êxito na missão. São eles: Carbone, em 1986; Otacílio Gonçalves, em 1992; Carlos Alberto Silva, em 1995; Luiz Felipe Scolari, em 1999; Oswaldo de Oliveira, em 2015 e Roger Machado, em 2018,

Conquistado no Estádio Palestra Italia, diante do XV de Piracicaba, o título de 1976 foi o último antes da fila de 17 anos. Na ocasião, para um público recorde de 40.283 pessoas, o Alviverde bateu a equipe interiorana por 1 a 0, com gol de Jorge Mendonça.

Quem comandou a equipe em boa parte da competição foi o ídolo Olegário Tolói, o Dudu. Com 609 partidas como atleta do Verdão, o meia havia encerrado a carreira de jogador em 1975 e logo em seguida começou a de técnico. A conquista foi a única do ídolo como treinador palmeirense. Naquela campanha, o ex-volante disputou 17 partidas, venceu 12 e empatou cinco. Ao todo, o palestrino comandou o Palmeiras em 141 jogos (74 vitórias, 45 empates e 22 derrotas) durante três passagens – voltou a comandar o clube em 1981 e em 1990/91.

Em contato com a reportagem, Dudu não concedeu entrevista em decorrência do estado de sua saúde. Aos 81 anos, o ídolo alviverde não fala com a imprensa desde o início da 2020.

Para tentar quebrar o tabu, o Palmeiras de Abel Ferreira entra em campo diante do São Paulo neste domingo (23), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi.

E MAIS:

Veja também