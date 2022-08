Em busca do sonho de ser lutador profissional, brasileiro Gustavo de Noronha se dedica ao Muay Thai

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 5:15 Compartilhe

Natural de Minas Gerais, mas atualmente morando em Massachusetts, nos Estados Unidos, Gustavo de Noronha treina Muay Thai desde 2015, porém há um ano e meio intensificou sua preparação com o objetivo de lutar profissionalmente. Treinando na academia BMAC (Brazilian Martial Arts Center) com o professor Marcelo Siqueira, o brasileiro se inspira na compatriota Tainara Lisboa, bicampeã mundial de Muay Thai e hoje no UFC.

– Ainda falta muito para eu chegar no nível da Tainara e outros ídolos como José Neto e Thiago Teixeira, mas estou firme na caminhada. Por enquanto as competições são mais locais, mas em breve estarei disputando o Mundial, podem esperar – disse Gustavo de Noronha, que completou:

– Estou cheio de garra e determinado. Sou apenas um iniciante em busca de um sonho. A vontade de lutar despertou em mim quando ainda estava em Belo Horizonte, mas chegando nos EUA, vi como a luta é muito mais valorizada do que no Brasil e essa vontade cresceu.

Além da vida como atleta, Gustavo de Noronha também ensina inglês para brasileiros e é influenciador. Para conciliar tudo, mantém uma rotina regrada de treinos, trabalho, preparação física e alimentação.

– Procuro organizar bem os meus horários para não deixar nada pra trás. Vou na academia treinar pela manhã e, quando dá, à noite também. Durante o dia gerencia meu curso de inglês – contou ele, que por fim analisou o cenário norte-americano de Muay Thai:

– Os treinos aqui são pesados, mas quando você se torna profissional, consegue patrocínios com mais facilidade, sem contar que as grandes lutas estão nos EUA. Infelizmente ainda falta muito para o Brasil nesse quesito de valorização e reconhecimento. Tudo aqui é feito com foco e determinação, e quando senti isso, pensei: é o meu momento doe voar – encerrou.