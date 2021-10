Em busca do G4, Vasco fará três viagens e enfrentará o líder em outubro; confira os confrontos Gigante da Colina jogará três partidas fora de casa, em outubro, contra Confiança (SE), Sampaio Corrêa e Náutico, e dois duelos em São Januário, diante do líder Coritiba e do CSA

Após iniciar o mês de setembro sem vitórias, o Vasco emplacou dois triunfos seguidos e diminuiu a diferença para o G4 da Série B do Brasileirão. Desde a chegada de Diniz, o time está há invicto há quatro partidas. Em outubro, o Cruz-Maltino terá pela frente cinco jogos, três deles fora de casa, com viagens longas para Sergipe, Maranhão e Pernambuco. Outubro também marcará o duelo contra o atual líder da competição, o Coritiba.

Para iniciar o mês, o Gigante da Colina fez uma viagem longa para Aracaju, em Sergipe, onde enfrentará o Confiança (SE), às 18h15, neste domingo, no Estádio Batistão. No primeiro turno, os cariocas venceram por 1 a 0 com gol de MT, em São Januário. No momento, os sergipanos ocupam a penúltima colocação e tentam se reerguer para deixar o Z4 nesta reta final de segundona.

O time da Cruz de Malta só voltará a campo no final de semana seguinte, dia 9, às 21h. Será a segunda viagem longa do mês, dessa vez para o Maranhão. Diante do Sampaio Corrêa, o time tentará melhorar seu desempenho como visitante para brigar pelo acesso. Com mais tempo para treinar entre os jogos, Fernando Diniz poderá recuperar os atletas, entrosar mais a equipe, e implantar seu estilo de jogo.

O primeiro jogo em São Januário no mês só acontecerá no dia 16, sábado, às 16h30, contra o líder Coritiba. Um duelo importante para as pretensões do Vasco e que pode ter um aumento na quantidade de torcedores na Colina Histórica. A tendência é que a diretoria peça à prefeitura a liberação de 50% da carga de seu estádio, algo em torno de 11 mil ingressos.

No dia 24, mais uma viagem estará no caminho da equipe carioca. O confronto será diante do Náutico, no Estádio dos Aflitos, às 16h. O Timbu segue em declínio técnico e despencou na tabela depois de liderar a Série B. Por fim, o duelo será dia 29, em uma sexta-feira, em São Januário, contra o CSA, que também subiu de produção e entrou na briga por uma vaga no G4.

Paralelo a isso, o mês reservará confrontos diretos importantes de outras equipes, que podem beneficiar o Vasco. O CRB, atual terceiro colocado, por exemplo, enfrentará em outubro: CSA, Botafogo, Guarani e Coritiba, quatro duelos contra equipes da parte de cima da tabela.

VEJA O CALENDÁRIO DE OUTUBRO

Brasileiro – Série B – 28ª rodada – 03/10 (domingo)

Confiança (SE) x Vasco, às 18h15

Batistão, Aracaju (SE)



Brasileiro – Série B – 29ª rodada – 09/10 (sábado)

Sampaio Corrêa x Vasco, às 21h

Castelão, São Luís (MA)

Brasileiro – Série B – 30ª rodada – 16/10 (sábado)

Vasco x Coritiba, às 16h30

São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Brasileiro – Série B – 31ª rodada – 24/10 (domingo)

Náutico x Vasco, às 16h

Aflitos, Recife (PE)

Brasileiro – Série B – 32ª rodada – 29/10 (sexta-feira)

Vasco x CSA, às 21h30

São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

