Em busca do 6º título, Grêmio recebe Brasiliense pela 3ª fase da Copa do Brasil

Vice-campeão na temporada passada, o Grêmio inicia o caminho em busca da sexta taça da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 16h30, na Arena, em Porto Alegre, frente ao Brasiliense. O time não terá a orientação do técnico Tiago Nunes, em recuperação da covid-19. O jogo de volta está previsto para dia 10, em Brasília.

Além de Tiago Nunes, Diego Souza, pelo mesmo motivo, também desfalca a equipe gaúcha, que não poderá contar ainda com Rafinha, Rodrigues, Pedro Lucas, Ferreira, Luiz Fernando, todos diagnosticados com coronavírus. Todos já estiveram fora no jogo de estreia do Brasileirão, derrota por 2 a 1 para o Ceará.

Os volantes Maicon e Darlan, machucados, também não jogam. Já o goleiro Brenno e o meio-campista Matheus Henrique ficam de fora, pois estão na seleção olímpica.

A defesa vai ter Gabriel Chapecó na meta e Kannemann na zaga, voltando a formar dupla com Geromel, após ficar como opção na primeira rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana passado. No ataque, Diego Churín, recuperado de uma lesão muscular, fica com a vaga de Diego Souza.

O Brasiliense vem embalado por ter se classificado para a fase de grupos da Série D do Brasileiro, competição que tem início no sábado. O campeão do Distrito Federal tem como destaque o veterano atacante Zé Love, ex-Santos.

