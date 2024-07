Em busca do 3º ouro olímpico seguido, Martine Grael e Kahena Kunze chegam à França

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2024 - 9:19 Para compartilhar:

As atuais bicampeãs olímpicas na classe 49erFX, Martine Grael e Kahena Kunze, chegaram neste sábado a Marselha, onde acontecem as competições da modalidade nos Jogos de Paris-2024.

Além delas, outros 10 atletas da equipe brasileira da vela desembarcaram na França: Gabriela Kidd (Ilca6), Isabel Swan e Henrique Haddad (470), Marina Arndt e João Siemsen (Nacra), Bruno Fontes (Ilca7), Bruno Lobo (Fórmula Kite), Marco Grael e Gabriel Simões (49er) e Mateus Isaac (IQFoil).

Medalhista de bronze em Pequim-2008, com Fernanda Oliveira na classe 470, Isabel Swan parte para sua terceira Olimpíada e pode conquistar a primeira medalha olímpica mista da história do Brasil. Aos 30 anos, ela compete ao lado de Henrique Haddad na 470, que antes era dividida em competições entre homens e mulheres e pela primeira vez aparece no programa olímpico como mista.

A vela é um dos esportes que mais rendeu medalhas ao Brasil na história dos Jogos Olímpicos, com 19 conquistas, e o que deu mais ouros: 8. Entre as edições de Montreal em 1976 e Tóquio em 2020, os brasileiros só ficaram fora do pódio nos Jogos de Barcelona-1992. As regatas da vela começam na marina de Marselha a partir do dia 28 de julho e vão até 8 de agosto.