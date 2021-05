Em busca de velocidade: Botafogo tem interesse em Bruno Rodrigues, do São Paulo Alvinegro monitora e faz sondagem ao atacante, que está emprestado ao Tricolor pela Tombense e não tem espaço com o treinador Hernán Crespo

O Botafogo tem um novo alvo para reforçar o elenco e a posição é o ataque, mais especificamente um atleta de velocidade. Trata-se de Bruno Rodrigues, atacante que foi contratado pelo São Paulo na atual temporada, mas não tem tido muito tempo de jogo com o treinador Hernán Crespo.

O atacante pertence à Tombense e está emprestado ao Tricolor até o final da temporada. Recentemente, o Botafogo sondou a situação do jogador, perguntando e monitorando sobre a situação de uma possível contratação.

Um ponta de velocidade é uma das prioridades do Alvinegro para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube entende que necessita de mais um atleta com tais características e, diante do pouco tempo de jogo de Bruno Rodrigues no São Paulo, enxergou a possibilidade de buscar a contratação.

Os primeiros contatos, contudo, mostraram que a negociação, até aqui, não será fácil. O Botafogo tenta convencer o São Paulo em liberar o jogador sem custos – ainda há um terceiro envolvido, a própria Tombense, que precisa estar ciente e concordar com qualquer mudança de clube do atacante.

Bruno Rodrigues tem 24 anos e foi um dos destaques da Ponte Preta na última Série B, marcando, em toda a temporada, 11 gols em 47 partidas. Pelo São Paulo, são seis jogos feitos, sem nenhum gol marcado.

