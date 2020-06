Em busca de uma vaga na Champions, Atlético de Madrid recebe o Alavés no Metopolitano Em jogo válido pela 32ª rodada Espanhol, equipe dirigida pelo argentino Diego Simeone visa se firmar no G-4 da competição para garantir uma vaga na competição europeia 2020/21

Neste sábado, o Atlético de Madrid recebe o Alavés, às 17h (horário de Brasília), no Metropolitano em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe dirigida por Diego Simeone segue na terceira posição da competição e visa se firmar no G-4 da competição para garantir uma vaga na Champions League 2020/21.

Já os visitantes estão na décima terceira posição com 35 pontos, nove à frente do Mallorca, primeiro time na zona de rebaixamento da competição. Como visitante, o Alavés tem o segundo pior desempenho de LaLiga. Dos 45 pontos disputados como visitante teve apenas duas vitórias, três empates e dez derrotas, marcou 11 gols e sofreu 34.

Em coletiva de imprensa, Diego Simeone destacou que é necessário focar no jogo e que o Alavés é um adversário complicado para as pretensões do Atlético no campeonato.

– Sempre esperamos o melhor de nós e, consequentemente, tentamos nos aproximar de nosso objetivo. Então não podemos prever o que os concorrentes farão. Pensamos em sempre focar no nosso, contra Alavés será um jogo difícil, pois sempre foi contra eles, porque Eles são uma equipe que trabalha bem atrás, com passagens semelhantes ao nosso trabalho – disse.

Prováveis Escalações

Atlético de Madrid: J. Oblak, J. Gimenez, Renan Lodi, S. Savic, K. Trippier; Thomas, Koke, S. Niguez, A. Correa; J. Felix, A. Morata. Técnico: Diego Simeone.

Alavés: F. Pacheco, R. Duarte, V. Laguardia, L. Magallan, X. Navarro; T. Pina, V. Camarasa, E. Mendez, B. Sainz; L. Perez, Joselu. Técnico: Asier Garitano.

No San Mamés, Athletic Bilbao recebe o Mallorca

Outro confronto marcado para a abertura da 32ª rodada do Campeonato Espanhol será entre Athletic Bilbao e Mallorca, no San Mamés, às 9h (horário de Brasília). Os donos da casa seguem na décima posição, enquanto os visitantes estão na décima oitava, e é o primeiro time da zona de rebaixamento da LaLiga.

Osasuna encara o desesperado Leganés

Mais tarde, às 14h30 (horário de Brasília), o Osasuna recebe o penúltimo colocado Leganés, no Reyno de Navarra. Os donos da casa seguem na décima primeira colocação, com uma campanha irregular e buscam subir na tabela. Já os visitantes necessitam de uma arrancada para permanecer na elite do futebol espanhol.

