Em busca de um acordo, Lazio oferece avião privado a David Silva, do City De acordo com o "Tuttosport", equipe da capital tenta convencer o meio-campista espanhol, de 34 anos, e chegou a oferecer avião, uma mansão de luxo e um motorista

De saída do Manchester City, o espanhol David Silva ainda não definiu o seu futuro para a próxima temporada. No entanto, a Lazio segue em busca de sua contratação e tenta convencê-lo de todas as maneiras a jogar na Itália a partir de setembro. Segundo o “Tuttosport”, o clube italiano teria oferecido um avião privado como parte do acordo.

Embora o salário oferecido pelo clube da capital seja inferior ao que o espanhol recebe atualmente em Manchester, a Lazio ousou e além de um avião, também ofereceu uma mansão de luxo e um motorista na tentativa de persuadir o meio-campista, que deixara os Citizens, após dez anos.

De acordo com declarações do pai do jogador à rádio ‘Onda Cero”, o atleta deseja continuar na Europa e gosta muito do futebol italiano. Com isso, cresce a esperança do time de Simone Inzaghi, de contar com o espanhol, de de 34 anos.

– Um dia ele me diz uma coisa e a outra seguinte, mas quer continuar na Europa. Ele gosta muito da Liga Italiana. e ele gostaria muito de ir para lá, embora no momento muitas ofertas estejam sendo divulgadas. Eu não me importaria se ele fosse a Roma – revelou o pai de David Silva.

Ao longo de dez anos, David Silva disputou 432 partidas e marcou 76 gols com a camisa do City. Pelos Citizens , ele conquistou duas Copas da Inglaterra (2010–11 e 2018–19), quatro Premier Leagues (2011–12, 2013–14, 2017–18 e 2018–19), das Supercopas da Inglaterra (2012, 2019) e cinco Copas da Liga Inglesas (2013–14, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20).

Além disso, com a camisa da seleção espanhola, o experiente meio-campista conquistou a Copa do Mundo, em 2010, na África do Sul, e a Eurocopa de 2012, disputada na Ucrânia.

