Em busca de título inédito, São Paulo enfrenta o Internacional no primeiro jogo da final do Brasileiro Sub-20 Pela primeira vez em sua história, o São Paulo está na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Neste domingo (21), o time encara o Internacional pelo jogo de ida da decisão

O São Paulo inicia uma decisão importante neste domingo (21), às 16h. O time sub-20 entra em campo no Beira-Rio, para enfrentar o Internacional pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. É a primeira vez que o clube chega na decisão do torneio nacional da categoria.

Com campanha melhor do que a do Internacional, o São Paulo poderá decidir a final em casa, no Morumbi, no dia 28 de novembro. Ao todo, sob o comando de Alex de Souza, o Tricolor soma 12 vitórias, seis empates e cinco derrotas na competição, além de ter marcado 40 gols e sofrido 28.

Jogando os primeiros 90 minutos da final fora de casa, o São Paulo conta com seu bom retrospecto como visitante. Ao todo, o time jogou 11 vezes fora de casa, conquistando seis vitórias, quatro empates e somente uma derrota.

Contra o Inter, o retrospecto é mediano. As equipes empatar por 1 a 1 na primeira fase da competição, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia.

Com força total para o primeiro jogo da decisão, Alex conta com Juan, artilheiro são-paulino no Campeonato Brasileiro com nove gols, e Vitinho, artilheiro do time na temporada, com 12 gols.

A primeira partida da final terá transmitida pela SporTV, Band e CBFTv (via Eleven Sports).

Além do Brasileiro, o São Paulo disputa o Campeonato Paulista, onde empatou seu último jogo por 1 a 1 com o Desportivo Brasil, em Porto Feliz. Na próxima quarta-feira (24), o Tricolor disputa o jogo de volta, em Cotia, valendo uma vaga para as quartas de final da competição.

