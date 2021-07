Em busca de reabilitação, Paraná oficializa três contratações

Para manter os bons resultados depois de acabar com o jejum na última rodada do Brasileirão da Série C, o Paraná se movimentou na janela de transferências com a chegada de três nomes: o zagueiro Samuel e os atacantes Sillas e Vinicius Moura.

>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Todos os nomes chegam com vínculo tendo validade até o fim do ano (mais precisamente até o término da Série C) e chegam sem custos ao clube, encerrando os respectivos vínculos com Botafogo-PB, Madureira e Concórdia antes de assinarem com o Tricolor da Vila.

Enquanto os citados chegam para iniciar sua história no Paraná, o zagueiro Hurtado segue o rumo inverso com a chance de ter sua primeira experiência no futebol europeu.

Segundo informou o próprio perfil paranista nas redes sociais, o atleta recebeu e aceitou uma proposta vinda da Eslováquia de clube que não foi revelado assim como os moldes da negociação no aspecto financeiro.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também