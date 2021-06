Em busca de paz, Cruzeiro enfrenta Juazeirense por vaga na Copa do Brasil

Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro espera confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil para diminuir um pouco a pressão. Nesta quarta-feira, o time mineiro enfrenta o Juazeirense, às 19 horas, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA).

Com a vitória por 1 a 0 no Mineirão, na semana passada, o Cruzeiro tem a vantagem do empate no norte da Bahia para seguir vivo na Copa do Brasil e receber uma premiação de R$ 2,7 milhões. O time baiano precisa ganhar por dois ou mais gols, enquanto uma vitória simples leva a definição para os pênaltis.

O time mineiro sofreu duas derrotas na Série B. Na estreia perdeu para o Confiança por 3 a 1. O Cruzeiro vai ter mudanças em relação ao time que perdeu para o CRB, por 4 a 3, no Mineirão, no último final de semana. A principal delas é a volta do goleiro e capitão Fábio, que cumpriu suspensão. Titular diante dos alagoanos, Lucas França sequer foi relacionado.

Como já atuaram na Copa do Brasil pelo América-MG, o zagueiro Joseph e o volante Flávio não estão à disposição. Wéverton será o companheiro de Ramon na defesa e Adriano, que também cumpriu suspensão contra o CRB, entra no meio de campo. “A gente vai em busca da vitória, como sempre. Se Deus quiser vamos em busca de um grande jogo e levaremos mais uma vitória para casa”, afirmou o atacante Guilherme Bissolli.

Sem ganhar há seis partidas, o Juazeirense vem de um empate com o Itabaiana, por 1 a 1, no Sergipe, em sua estreia na Série D. Na ocasião, o técnico Carlos Rabello não pôde contar com o zagueiro Jamerson, o lateral-direito Carlinhos e os meias Clebson e Kanu. Todos eles estavam lesionados, mas foram liberados pelo departamento médico.

“É uma partida muito importante não só para a Juazeirense, mas pra nós jogadores também. Não sabemos quando vamos ter uma outra oportunidade dessa e se vamos ter. Então, o pensamento é de fazer uma partida sem erros do começo, até o juiz apitar”, disse o lateral-esquerdo Daniel.

