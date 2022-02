Em busca de equilíbrio, Vasco visita Madureira pelo Campeonato Carioca

Um time em busca de equilíbrio. Ao mesmo tempo que divide a liderança do Campeonato Carioca com os mesmos sete pontos de Botafogo e Flamengo, tem os dois artilheiros do torneio – Nenê e Raniel, com três gols cada – e o melhor ataque, com oito gols, o Vasco também possui a pior defesa, com cinco gols sofridos em três rodadas, ao lado de outros três clubes. Neste domingo, às 15h30, enfrenta o Madureira, fora de casa.

No duelo de meio de semana, contra o Nova Iguaçu, o cruzmaltino chegou a abrir 3 a 0 no placar, mas permitiu que o adversário, até então sem marcar no Estadual, fizesse dois gols e criasse um clima de tensão em São Januário. O fraco desempenho defensivo vai fazer o técnico Zé Ricardo mexer na equipe.

A defesa terá a estreia de Luis Cangá, mas o treinador ainda não se decidiu qual dos titulares será preservado: Ulisses ou Anderson Conceição. A dupla de artilheiros também pode ganhar um descanso, sobretudo o veterano meia Nenê. O mais provável é que Isaque, utilizado a partir do banco nas três principais rodadas, tenha a primeira chance entre os titulares.

“A temporada é desgastante, temos o principal foco na Série B, com muitos jogos e viagens. O Carioca vai nos mostrar quem realmente pode fazer parte do plantel para o Brasileiro. Já são três jogos em oito dias, contra o Madureira vamos precisar fazer novas observações, não só em virtude de querer ver novos jogadores, mas também ter que trabalhar com um certo tipo de cautela com alguns jogadores que sentem um pouco mais”, discursou o treinador vascaíno.

Se no duelo em São Januário a defesa ficou em apuros com Samuel Granada, autor dos dois gols, para esta partida as atenções deverão ser redobradas com Pipico, que fez dois gols no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo. Na segunda etapa, no entanto, o time mostrou fragilidade e acabou superado pelo placar de 4 a 2.

Saiba mais