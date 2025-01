Em busca de 12º título da Copinha, Corinthians bate o Rio Branco

Em busca de seu 12º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians derrotou o Rio Branco-AC por 3 a 0, nesta terça-feira (7) no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, para garantir a classificação antecipada para a segunda fase da principal competição de futebol de base do mundo.

Maior campeão da Copinha, o Timão contou com gols de Luiz Fernando, Denner e Dieguinho para triunfar nesta terça. Agora, para fechar a primeira fase da Copa São Paulo com a liderança do Grupo 27, os Filhos do Terrão precisam ao menos empatar com o Santo André, em partida que será disputada a partir das 17h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (10).

A equipe comandada pelo técnico Orlando Ribeiro começou a construir a vitória aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Luiz Fernando aproveitou rebote dado pelo goleiro Jaderson para apenas escorar para o fundo do gol.

O 2 a 0 saiu apenas aos 5 minutos da etapa final, com Denner batendo de primeira após cruzamento de Caipira. Aos 29 minutos Dieguinho deu números finais ao marcador com um belo gol.

Outros resultados desta terça:

Nacional 0 x 1 XV de Piracicaba

Santa Fé 1 x 6 Ponte Preta

Votoraty 0 x 0 Novorizontino

Taubaté 1 x 0 Inter de Minas

União Suzano 2 x 0 União Aragainense

Sfera 1 x 0 Piauí

Aster Itaqua-SP 0 x 2 Falcon-SE

Barra-SC 1 x 0 Internacional

Ibrachina 7 x 1 Araguacema

Santo André-SP 2 x 0 Porto-Velho-RO

Canaã-DF 0 x 0 Vasco

Iape-MA 1 x 1 Cuiabá

Genus 0 x 3 ABC

Marcílio Dias-SC 2 x 3 Goiás

Bragantino 4 x 3 Avaí

Estrela de Março 0 x 3 América-MG

Dourados 0 x 2 Vila Nova

Flamengo 2 x 0 América-SE

Monte Roraima 1 x 2 Náutico

XV de Jaú 1 x 0 Serra Branca-PB

Itapirense 0 x 4 Portuguesa

Picos-PI 0 x 7 São Paulo

América 1 x 0 Atlético-GO

Capivariano 1 x 1 Sergipe-SE