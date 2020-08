Em busca da redenção, Operário-PR e Figueirense estreiam na Série B Fantasma e Furacão se enfrentam neste sábado, a partir das 16h (Horário de Brasília), no estádio Germano Krüger

O sábado será agitado no estádio Germano Krüger. A partir das 16h (Horário de Brasília), Operário-PR e Figueirense medem forças pela rodada inicial da Série B.

Como chegam

No Campeonato Paranaense o Operário decepcionou. Considerado uma das forças do interior, o Fantasma até foi bem na fase de classificação, mas caiu de rendimento no mata-mata e acabou eliminado nas quartas de final.

Agora, o time de Gerson Gusmão quer virar a página no torneio nacional e dar uma resposta ao torcedor, que almeja o Operário na metade de cima.

Já o Figueirense é um dos times mais tradicionais do torneio. A equipe escapou do rebaixamento na temporada passada e agora quer viver dias mais alegres junto ao seu torcedor.

Assim como o seu rival do fim de semana, o Furacão fracassou no momento decisivo do estadual. Por isso, a solução é começar com o pé direito e espantar a crise.

