Em busca da recuperação, CSA recebe o Confiança No duelo azulino, alagoanos e sergipanos medem forças a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Rei Pelé

A partir das 16h30 (Horário de Brasília) de sábado, CSA e Confiança se enfrentam pela 8ª rodada da Série B, no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Como chegam



Com dois jogos a menos em relação aos adversários, o CSA está na zona de rebaixamento. Apesar desta diferença no calendário, o Azulão não conseguiu bons resultados quando esteve em ação e aposta na reação com Argel Fuks, o segundo técnico desde o começo do torneio.

Na estreia do comandante, o time de Alagoas decepcionou e acabou superado pelo América-MG. Agora, o treinador quer três pontos em casa para tentar escapar do Z4.

Já o Confiança vive um momento de felicidade. No meio da semana, o time de Sergipe levou a melhor diante do Vitória e teve um respiro na classificação, já que ocupa a 14ª colocação, com 6 pontos.

Fora de casa, o Azulão promete explorar os contra-ataques e sair com pelo menos um pontinho das quatro linhas.

