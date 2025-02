Em busca da reabilitação, Guarani e Água Santa fazem duelo direto pelo Paulistão

Com derrota na última rodada, Guarani e Água Santa têm apenas um objetivo nesta quinta-feira, às 19h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas: vencer para se reabilitar e ganhar um respiro pela permanência no Campeonato Paulista. O duelo será válido pela sétima rodada.

No domingo, jogando em casa, o Guarani foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1. Resultado que fez o time de Campinas perder a liderança do Grupo B, ultrapassado pelo Santos no critério de gols pró: 9 a 7, uma vez que ambos somam sete pontos.

O Água Santa vive situação mais delicada. Na última rodada perdeu para a Ponte Preta, em casa, por 1 a 0, e segue na zona de rebaixamento para a Série A2 do Paulista, com apenas quatro pontos.

No Guarani, o técnico Maurício Souza segue sem contar com o lateral-direito Yan Henrique, o volante Anderson Leite, os meias Geovane, Isaque e Caio Mello e o atacante Matheus Régis, todos entregues ao departamento médico.

O treinador ainda vive a preocupação com os volantes Nathan Mello e Matheus Sarará. Ambos estão pendurados e, caso sejam advertidos, podem ficar de fora do dérbi contra a Ponte Preta, no próximo domingo. Sem contar com os lesionados e com o elenco curto, a tendência é que a dupla corra o risco na partida contra o Água Santa.

Do outro lado, o Água Santa ainda vai a campo sob o comando do técnico interino Marcelinho Paulista. A grande novidade será o zagueiro Rafael Vaz. Recém-contratado, o defensor já está inscrito no Estadual e deve ser a principal novidade entre os relacionados.

Sem nenhum desfalque por lesão ou questão disciplinar, o treinador, precisando correr atrás do prejuízo e sem tempo para novos testes, deve seguir com a mesma equipe que atuou nos últimos jogos, principalmente a que venceu o Red Bull Bragantino.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X ÁGUA SANTA

GUARANI – Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Titi e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará e Daniel Henrique; Luiz Miguel, João Marcelo e João Victor. Técnico: Maurício Souza.

ÁGUA SANTA – Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles e Renan Castro; Villian, Netinho e Luan Dias; Neilton, Ademilson e Davi Gomes. Técnico: Marcelinho Paulista (interino).

ÁRBITRO – Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário (SP).

HORÁRIO – 19h30.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).