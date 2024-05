‘Em Busca da Minha Sorte’: Dennis convida Lary para remix de single e grava videoclipe ao vivo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 13:45 Para compartilhar:

A faixa “Em Busca da Minha Sorte” de Lary viralizou nas redes sociais e atualmente possui milhões de visualizações. Deste sucesso, surgiu o convite de Dennis para trazer um novo som ao single. No dia 23 de maio, Dennis e Lary divulgam o trabalho em todas as plataformas digitais.

A novidade é que a música também ganha um clipe gravado ao vivo e estará disponível no canal de Dennis, no YouTube, que conta com quase cinco milhões de inscritos.

“Cada dia eu fico mais feliz com os caminhos que essa música está tomando, é uma alegria que não cabe em mim”, disse.

Como diz a canção, a jovem de 30 anos está acordando todos os dias com o pé direito e agradecendo pelo sucesso do single: “Eu torcia muito para que a música tocasse as pessoas porque este é sempre o meu objetivo e acho que estou conseguindo chegar nos lugares que tinha como meta”, disse.

Em abril, Lary gravou o seu mais recente projeto audiovisual próximo ao cartão-postal do Museu de Arte Contemporânea (MAC), no Mirante da Boa Viagem. Este projeto não é a primeira vez que a artista usa a cidade natal como plano de fundo, ela também já gravou um videoclipe, ao lado de Gabriel O Pensador.

A niteroiense é hoje um dos nomes por trás de sucessos de artistas renomados como Ludmilla, IZA, Thiaguinho, Juliette, Marina Sena, Lexa e Pedro Sampaio, e afirma que está pronta para os próximos passos da sua carreira.