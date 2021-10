Em busca da 1ª vitória fora de casa, Ceará inicia preparação para enfrentar o São Paulo nesta segunda-feira O Vozão pega o Tricolor Paulista na quinta-feira, no estádio do Morumbi

O elenco do Ceará deixou a capital Fortaleza neste domingo rumo à São Paulo. A ideia de Tiago Nunes e da sua comissão técnica é iniciar já nesta segunda-feira a preparação da equipe para confronto com o Tricolor Paulista, em jogo marcado para quinta-feira, no estádio do Morumbi.

A programação da equipe do Vozão é fazer dois treinos no CT do Corinthians nesta segunda e também na terça-feira. Já na quarta, o Ceará fará o seu treinamento final para o jogo no CT do Palmeiras.

Para o jogo contra o São Paulo, a equipe cearense poderá contar com o volante Marlon, que volta de suspensão. Mas o time terá um desfalque, o treinador Tiago Nunes. Ele não poderá ficar no banco de reservas, já que foi expulso contra o Atlético-MG.

