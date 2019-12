Em Bruxelas, SRB articula agenda de cooperação para acordo do Mercosul

São Paulo, 3 – A Sociedade Rural Brasileira (SRB) está em Bruxelas para reuniões com representantes da União Europeia e associações de produtores rurais do continente para criar uma agenda de consenso sobre pontos ainda divergentes do acordo Mercosul-UE.

Em nota, a entidade diz que o presidente da entidade, Marcelo Vieira, participa nesta terça-feira na capital belga de um simpósio sobre o comércio internacional de alimentos promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).