Em breve discurso, Biden pede ‘união’ após ataque a Trump

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2024 - 16:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 14 JUL (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um breve pronunciamento na tarde deste domingo (14) e pediu “união” aos norte-americanos após o ataque contra seu adversário republicano Donald Trump.

“Uma tentativa de assassinato vai contra tudo o que defendemos como nação, tudo mesmo. Isso não representa quem somos como país. Isso não é a América, e não podemos permitir que aconteça”, declarou ele na Casa Branca.

Em seu discurso, após uma reunião com autoridades do Serviço Secreto, o democrata afirmou que “a união é o objetivo mais difícil de alcançar, mas nada é mais importante do que isso”.

Além disso, Biden disse que conversou por telefone com Trump hoje cedo e reiterou que “não há lugar para a violência nos Estados Unidos”.

“Tive uma conversa breve, mas boa, com Donald Trump, estou feliz que ele esteja bem”, acrescentou.

Por fim, o presidente explicou que ordenou a abertura de uma investigação independente sobre o trabalho do Serviço Secreto durante o comício de Trump e pediu para a população “não tirar conclusões precipitadas sobre o motivo do ataque.

“Sabemos quem o fez mas não sabemos as razões”, concluiu, revelando que o governo americano vai revisar as medidas de segurança.

Após o breve pronunciamento, a Casa Branca divulgou que Biden falará à nação sobre a tentativa de assassinato contra Trump direto do Salão Oval, ainda esta noite. (ANSA).