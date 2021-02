Em bom momento na Turquia, Fabrício Baiano foca em grande reta final de temporada no Rizespor Volante vem se destacando

Um dos principais nomes do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou a vontade de encerrar bem a temporada na Turquia. Para o jogador, a meta é melhorar seus números no clube nestes próximos meses.

– Tenho trabalhado muito para melhorar meus números com a camisa do clube e para crescer no futebol turco. Venho me empenhando muito para que isso seja possível. Quero fazer um grande fim de ano aqui – disse.

Ainda de acordo com o atleta, o Rizespor quer terminar bem a época.

– Estamos trabalhando para encerrarmos bem a época, com vitórias e grandes apresentações. O grupo esta muito focado nisso.

