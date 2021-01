Em boa fase no Novorizontino, Bruno Aguiar fala do crescimento do clube Zagueiro comentou a boa temporada do time e a expectativa pelo acesso à Série C

Principal nome da defesa do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, falou sobre o ano especial que teve com a camisa do Tigre até aqui. Segundo ele, a meta é continuar crescendo mais e mais para o clube se desenvolver e conquistar os objetivos nos próximos anos.

– Estou me sentindo em casa com a camisa do Novorizontino. Estava precisando de uma temporada como essa, intensa, com um grande número de jogos, e atuando em alto nível. Vou continuar me dedicando ao máximo para construir uma história aqui – afirmou.

Segundo Aguiar, o Tigrão quer o acesso para a Série C.

– O grupo vai se dedicar ao máximo para chegar ao acesso. Será histórico para o clube e para todos nós jogadores.

O Novorizontino retorna a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Fast Clube-AM, pela partida de volta das quartas de final do Brasileirão da Série D. No primeiro jogo, em Manaus, o time paulista venceu por 1 a 0. Com um empate, em casa, garante vaga na semi e o acesso para a Série C do Brasileirão.

