Em boa fase, Atlético-MG retorna após dois dias de folga e faz jogo-treino

Quarto colocado no Campeonato Brasileiro e há seis jogos sem derrota, o time do Atlético-MG desfruta da boa fase e só volta aos treinos nesta terça-feira, às 10 horas, depois da vitória sobre o Fluminense, sábado à noite, no estádio Independência.

Na reapresentação, o técnico Rodrigo Santana vai orientar a equipe em um jogo-treino contra o Inter de Minas, no qual a imprensa poderá acompanhar toda a atividade, que servirá como preparação para o próximo desafio contra o Athletico Paranaense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será sábado, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Rodrigo Santana não poderá contar no Paraná com Patrick, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fluminense. O substituto será Guga, titular no início da temporada, que perdeu a condição por servir a seleção brasileira sub-23. Esta é a primeira punição da equipe por cartões no Brasileiro. No total, os jogadores atleticanos receberam 25 cartões amarelos e um vermelho (Elias). Apenas Bahia e Goiás foram menos advertidos: 24.

Dos jogadores titulares, apenas o volante Jair está pendurado, com dois cartões amarelos. José Welison, Leonardo Silva, Luan e Lucas Hernández, todos reservas, são os demais que correm risco de suspensão.

O Atlético-MG soma 27 pontos no Brasileiro, mesma pontuação do Flamengo, mas perde no saldo de gols (11 a 7). A equipe mineira está a cinco pontos do líder Santos e dois do Palmeiras, segundo colocado.