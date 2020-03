Em bloco de Carnaval, Tiago Abravanel anuncia casamento com Fernando Poli

Tiago Abravanel anunciou que vai se casar com o produtor cultural Fernando Poli. Juntos há cinco anos, o casal deve subir ao altar em outubro. O apresentador e neto de Silvio Santos fez a revelação durante sua participação no Bloco da Preta, em São Paulo, neste domingo (1º). As informações são do Uol.

“Nós vamos nos casar e quem vai cantar é você”, disse Tiago Abravanel a Preta Gil.

“Esta é a mulher mais incrível que conheço. Ela é uma mulher foda. Uma amiga foda. Uma mãe foda. E foi ela quem me inspirou a cantar, porque eu sou ator e fui para a música com o musical ‘Tim Maia’. E quem me incentivou foi você, Preta”, agradeceu Tiago.

“Eu não sabia que iria cantar nesse casamento, mas é claro que serei eu que vou cantar”, disse Preta após agradecer os elogios do amigo.