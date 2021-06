Em Belém, Sampaio Corrêa vence o Remo e segue no G4 da Série B Com gols saindo apenas na segunda etapa, Jefinho e Romarinho garantiram mais um vitória da Bolívia Querida que segue entre os líderes; Leão chega ao quinto jogo sem vitória

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Remo e Sampaio Corrêa mediram forças na noite desta terça-feira, pela 8ª rodada, no estádio Baenão, em Belém. Após um primeiro tempo morno e sem gols, Jefinho, já na reta final da segunda etapa, em cobrança de pênalti, e Romarinho, já nos acréscimos, selaram a vitória do time maranhense por 2 a 0.

Com o resultado, a Bolívia Querida chegou aos 15 pontos pulando para a 3ª colocação. Já o Leão, por conta do revés em casa, acabou caindo para o Z4, na 17ª posição com seus 7 pontos.

PRESSÃO DO REMO NO INÍCIO

Jogando em seus domínios, a equipe do Remo não queria saber de dar espaços ao time do Sampaio Corrêa nos primeiros movimentos. Sendo assim, até meados dos 10 minutos, chegou a assustar com Igor Fernandes e Erick Flores, dando trabalho ao sistema defensivo rival.

Entretanto, aos poucos, a Bolívia Querida passou a equilibrar mais o duelo em campo. Até os 20 minutos, chegou a aparecer mais em seu campo de ataque, conseguindo criar jogadas como as de Zé Mário e Mauro Silva, porém também esbarrando na zaga adversária.

LÁ E CÁ

Com o decorrer do tempo, o panorama do confronto passou a ficar bastante equilibrado. Percebendo os espaços, ambos os times não queriam levar o empate parcial sem gols para os vestiários e aos 21 minutos, Igor Fernandes até teve a chance de fazer o primeiro para o Leão, mas a bola acabou passando em frente ao gol contando com um desvio de Paulo Sérgio.

Por outro lado, o Tubarão não deixou barato e foi pra cima também. Sua melhor chance aconteceu aos 28 minutos, quando Jean Silva, em um chute que tinha endereço certo, forçou o goleiro Vinícius a fazer uma grande defesa mandando para escanteio, porém não marcado pelo árbitro que deu apenas tiro de meta.

DONOS DA CASA VOLTAM COM POSTURA MAIS OFENSIVA



No retorno para a etapa final, ambos técnicos promoveram trocas em suas equipes. Por um lado, Felipe Surian mudou seu meio-campo tirando Eloir, com uma entorse no joelho, para colocar em seu lugar Betinho, enquanto Paulo Bonamigo visou a parte técnica tirando o volante Anderson Uchôa para colocar em seu lugar o atacante Rafinha.

Feitas as substituições, a equipe mandante pareceu ter voltado com mais vontade. Até meados dos 10 minutos, passou a criar jogadas ofensivas como as de Felipe Gedoz e Renan Gorne, obrigando novamente o treinador do Tubarão a recorrer novamente para seus suplentes, porém desta vez mudando a dupla de atacantes Ciel e Pimentinha, colocando Jefinho e Romarinho, respectivamente.

SAMPAIO TENTA CRIAR, MAS REMO SEGUIA MELHOR



Tentando equilibrar as coisas como na primeira etapa, o time maranhense até conseguiu chegar com certo perigo por duas vezes, sendo elas com Jean Silva e Paulo Sérgio, porém somente na finalização do atacante é que a defesa precisou trabalhar evitando o tento adversário.

BOLÍVIA QUERIDA ABRE O PLACAR DE PÊNALTI

Mesmo com o Leão melhor em campo, o Sampaio não desistia de tentar encontra seu tento. Até que aos 30 minutos, depois de uma penalidade marcada pelo árbitro Diego da Silva Castro, após Jefinho ser derrubado na área por Kevem, o próprio atacante, com muita tranquilidade, balançou a rede do goleiro Vinícius. Tubarão 1 a 0.

REMO VAI PARA O TUDO OU NADA, MAS LEVA O SEGUNDO



Atrás no placar e precisando da virada para tentar sair das últimas colocações, os jogadores do Remo passaram a forma uma verdadeira blitz próximo a grande área do rival. Porém, com a equipe de Felipe Surian totalmente fechada, o recuo passou a ser jogadas áreas na expectativa de surpreender o goleiro Mota.

Sem êxito nas bola pelo alto, o Leão ainda viu o rival marcar o segundo para selar de vez a vitória. Aos 45, Romarinho, após contra-ataque puxado por Ferreira, lançou para o atacante bater na saída do arqueiro do Remo, fechando a conta em 2 a 0, mantendo o time no G4 e, por tabela, colocando o Leão na zona do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

REMO x SAMPAIO CORRÊA – 8ª RODADA DO BRASILEIRÃO SÉRIE B

Estádio: Baenão, em Belém (PA)

Data: 29 de junho de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Diego da Silva Castro (CBF-PI)

Assistentes: Mauro Cezar Evangelista de Sousa (CBF-PI) e Alisson Lima Damasceno (CBF-PI)

Cartões amarelos: Dioguinho e Felipe Gedoz (REM) / Eloir, Jean Silva e Jefinho (SAM)

Cartões vermelhos: –

GOL: Jefinho, 30’/2ºT; Romarinho, 45’/2ºT

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)

Mota; Luís Gustavo, Joécio, Paulo Sérgio e Zé Mário (Nilson Júnior, aos 48’/2ºT); Mauro Silva, Ferreira e Eloir (Betinho, no intervalo); Jean Silva, Pimentinha (Romarinho, aos 11’/2ºT) e Ciel (Jefinho, aos 12’/2ºT).

REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)

Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes (Ronald, aos 35’/2ºT); Anderson Uchôa (Rafinha, no intervalo), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Dioguinho , Renan Gorne (Edson Cariús, aos 22’/2ºT) e Erick Flores.

