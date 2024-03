Em Barcelona, católicos rezam por chuva para lutar contra a seca

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/03/2024 - 13:17 Para compartilhar:

Preocupados com a intensa seca na Catalunha, os católicos de Barcelona decidiram pedir ajuda aos céus e convocaram vários dias de oração que terminaram no sábado com uma procissão pelo centro dessa cidade espanhola, que em alguns pontos teve que parar por causa da água.

“Começou a chover justamente quando começamos a novena [nove dias de oração] e hoje, quando estamos realizando o último dia e também a procissão, parece que caiu o maior aguaceiro da cidade de Barcelona”, explicou Guillem Gottschalk, secretário da Arquiconfraria do Sangue, com satisfação.

As gotas que caíam intermitentemente não impediram, porém, que a procissão com a imagem do Santo Cristo do Sangue avançasse pelas ruas estreitas do centro histórico de Barcelona ao cair da noite, diante do olhar surpreso dos turistas.

Carregando velas e fazendo orações, várias dezenas de fiéis, liderados pelo Cardeal Arcebispo de Barcelona, Juan José Omella, acompanharam a imagem do Cristo crucificado, que as irmandades, vestidas com suas tradicionais túnicas pretas, tiveram que cobrir com plástico em algumas partes do percurso.

Essa imagem, que geralmente se encontra na Basílica de Santa Maria del Pi, localizada no centro da cidade, era tradicionalmente usada pelos fiéis de Barcelona para rezar, entre outras coisas, por chuva, embora não tenha sido levada em procissão especificamente para pedir água desde meados do século passado.

“Dado que a necessidade de chuva é mais do que evidente, foi decidido trazer essa imagem (…) que é a que tem sido tradicionalmente usada em Barcelona para esse tipo de oração”, explicou Gottschalk sobre a iniciativa.

Com a região da Catalunha, no nordeste da Espanha, passando por sua pior seca desde que os registros de chuva começaram a ser feitos no início do século XX, os confrades decidiram convocar nove dias de orações que terminaram no sábado com uma missa na basílica e a procissão.

“Parece estar dando bons resultados, porque eles estão rezando por chuva há uma semana e já começou a chover”, disse Nuria Prat, uma restauradora de arte de 59 anos, antes do início da Eucaristia.

– Preocupação –

Mas a água que caiu em Barcelona no sábado não parece ser suficiente para aliviar a intensa seca que afeta essa região, que é uma das potências econômicas da Espanha.

Depois de mais de três anos de precipitações abaixo do normal, as autoridades regionais catalãs declararam no mês passado uma emergência de seca para cerca de seis milhões de pessoas, principalmente habitantes de Barcelona e sua região metropolitana.

Com as reservas de água em níveis críticos (os reservatórios internos estão atualmente com 14,4% de sua capacidade), novas restrições foram impostas, especialmente para usos relacionados à agricultura, à pecuária e à indústria.

E, embora os períodos sem chuva não sejam atípicos nessa área do Mediterrâneo espanhol, a força deste período sem chuvas gerou preocupação.

“Em 2008 houve bastante seca, mas não tanto quanto agora”, lembrou Pau Ruata, um aposentado de 69 anos, sobre o período de seca anterior, que, de acordo com os registros, durou 18 meses, menos da metade do atual.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias