Em baixa no Real, Marcelo vira alvo de dois clubes da Premier League Lateral de 33 anos não fez boa temporada no clube espanhol e jogou apenas 19 partidas

Sem mesmo prestígio de algumas temporadas atrás, o lateral brasileiro Marcelo tem o futuro incerto no Real Madrid. De acordo com o jornal ‘Sunday Mirror’, Leeds e Everton, da Premier League, estão interessados no futebol do atleta de 33 anos.

Apesar de ter contrato por mais uma temporada no clube espanhol, o jogador não é mais titular na equipe, perdendo o posto para o francês Mendy. No entanto, a chegada de Carlo Ancelotti pode mudar os rumos do atleta no Santiago Bernabéu.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo está no Real Madrid desde 2007, e desde a temporada 2008/2009 é titular absoluto na equipe. Contudo, o brasileiro viu os números diminuírem nas duas últimas temporadas. Em 2020/21, fez apenas 19 jogos pelo time.

A fase não tão boa do brasileiro fez com que o lateral perdesse espaço também na seleção brasileira, onde era figura carimbada já há mais de uma década. Pelo Real, já soma mais de 500 partidas, com 38 gols e mais de 20 títulos.

