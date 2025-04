Em baixa na temporada, Djokovic desiste do Masters 1000 de Roma

ROMA, 29 ABR (ANSA) – Os organizadores do Masters 1000 de Roma, na Itália, anunciaram nesta terça-feira (29) que o tenista sérvio Novak Djokovic não disputará o evento, marcado para acontecer entre o dias 7 e 18 de maio.

Detentor de 24 títulos de torneios de Grand Slam, Djoko não participará do campeonato pela primeira vez desde 2007. O sérvio foi campeão na capital italiana em seis oportunidades, mais recentemente em 2022.

Os responsáveis pela competição, no entanto, não informaram os motivos que levaram Djokovic a desistir de competir em Roma.

O multicampeão, que está prestes a completar 38 anos, vem fazendo uma temporada bem abaixo do esperado, pois acumula eliminações precoces e derrotas surpreendentes, como para o tcheco Jakub Menski, o chileno Alejandro Tabilo e o italiano Matteo Arnaldi.

Antes do início dos eventos no saibro, Djokovic admitiu que tenta se adaptar à “nova realidade” da sua carreira. Além disso, após ser eliminado do Masters 1000 de Madri, na Espanha, o sérvio deu a entender que poderia ser a última vez que disputaria o campeonato. (ANSA).