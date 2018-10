Em baixa, Botafogo e Vasco fazem confronto decisivo contra o rebaixamento

Botafogo e Vasco fazem nesta terça-feira, às 21 horas, no Engenhão, um clássico repleto de atrativos pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adversários diretos na luta contra o rebaixamento, os times vão se encarar pela sexta vez na temporada, agora com o time cruzmaltino mais pressionado que o rival, afinal, entrará em campo sufocado pela zona da degola.

Os resultados do fim de semana empurraram novamente o Vasco para a 17.ª colocação, com 30 pontos. Só que uma vitória no clássico desta terça não só daria ânimo extra por superar um rival, como também faria com que o time cruzmaltino ganhasse cinco posições, ultrapassando inclusive o próprio Botafogo, 12.º colocado com 33 pontos.

“É preciso tranquilidade para colocarmos em campo tudo que temos feito de bom nos treinamentos. Se conseguirmos essa vitória, subiremos para o 12.º lugar e passaremos o próprio Botafogo. É um jogo decisivo. As duas equipes precisam da vitória”, considerou o técnico vascaíno, Alberto Valentim, na véspera da partida.

Para triunfar, porém, o Vasco precisará deixar para trás o péssimo momento vivido. Das últimas oito partidas no Brasileirão, o time venceu apenas uma. Parar piorar, o desempenho como visitante é péssimo. Afinal, a equipe cruzmaltina ainda não venceu nesta condição e somou apenas seis pontos em 13 partidas.

Por outro lado, a fase do Botafogo também não é das melhores. Se no Brasileirão a equipe está invicta há três partidas, com duas vitórias e um empate, a queda na Copa Sul-Americana em pleno Engenhão, para o Bahia, nos pênaltis, ampliou a pressão sobre a equipe.

“Não tem nada de tranquilo, nem para a gente e nem para o Vasco. Estado de alerta maior possível nessa reta final, nosso objetivo principal é afastar da zona perigosa. Tem que ser nesse sentido. Acho que todos estão conscientes do que precisam fazer em campo. A gente espera que a nossa torcida nos empurre também, como falei no início da nossa coletiva, acredito que a gente esteja em evolução”, comentou Zé Ricardo, técnico do Botafogo.

Os dois treinadores, aliás, serão um capítulo à parte no clássico. Afinal, está será a primeira vez que se enfrentarão em lados opostos. Valentim iniciou o ano no Botafogo, e foi com ele que o time derrotou o Vasco de Zé Ricardo na final do Campeonato Carioca para ficar com o título estadual.

No total, este será o sexto confronto entre Botafogo e Vasco na temporada, e o sexto entre Zé Ricardo e Alberto Valentim. Nos outros cinco, porém, Zé Ricardo comandava o time cruzmaltino e Valentim estava do lado botafoguense.

Para a partida desta terça, o Botafogo deve manter o sistema que vem atuando, com o trio de volantes, com Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e Gustavo Bochecha, já que Jean está lesionado. Pelo Vasco, os novos desfalques são o goleiro Martín Silva, convocado para a seleção uruguaia, e o zagueiro Leandro Castán, suspenso. Devem atuar Fernando Miguel e Henríquez.