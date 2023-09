Em áudio vazado, Cariúcha, confinada em ‘A Fazenda 15’, sugere fazer trabalho espiritual contra o ex

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 14:30 Compartilhe

A cantora e influenciadora Cariúcha, que nos últimos tempos estava dando o que falar antes de participar de ‘A Fazenda 15’ (Record TV), agora que está no confinamento tem rendido ainda mais polêmica.

Na madrugada da última quinta-feira, 28, a peoa disse para Nathalia Valente que se Rachel Sheherazade for a eliminada daquela noite, ela se ajoelhará como agradecimento, além de ficar 12 horas em jejum.

“Se essa mulher sair, eu vou ficar de joelhos, vou orar o salmo 91 e vou fazer um jejum de 12 horas. Você vai ficar em nome de Jesus. Eu vou fazer jejum, eu acabo com tudo. Ela não estava na cama, você vai vir dormir aqui”, disse.

Porém, tudo pode indicar que nem só de fé vive a funkeira. Segundo o colunista Daniel Nascimento, do portal Terra, em publicação na última quinta-feira, 28, que recebeu com exclusividade um áudio atribuído a ela, contraria a conduta de Cariúcha.

Trata-se de um suposto diálogo entre a funkeira e um amigo possivelmente em referência ao ex-namorado Thaylor Ramos. No áudio, a influenciadora revela a intenção de mandar um pó [trabalho espiritual] para o suposto ex, e que para isso acionaria um amigo ‘pai de santo’.

“A vida se encarrega pra ele, ou se eu não me imp*tecer, mandar um pó pra ele, porque, né, vou falar até com meu amigo que é pai de santo”, finaliza ela.

O fim do relacionamento entre Cariúcha e Thaylor aconteceu durante o último carnaval após desavenças.

“Bloqueei o carreirista do meu WhatsApp, exclui do meu Instagram também, porque não vejo motivos de eu seguir uma pessoa que só quis se aproveitar de mim […], como ele viu que aqui não ia arrumar nada, ai ele meteu o pé, avacalhou no carnaval”, diz a pessoa no áudio atribuído a Cariúcha, em declaração que seria em referência ao ex-namorado Thaylor Ramos.

