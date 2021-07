Em áudio, mulher de Queiroz chora e pergunta: ‘Qual o problema? Vão matar?’

A cabeleireira Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema de entrega de salários no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), chora e desabafa com uma amiga por não aguentar mais ter o marido longe da casa da família no Rio.

O áudio da conversa foi divulgado pela colunista Juliana Dal Piva, do UOL, no podcast “UOL Investiga: A Vida secreta de Jair”, e mostra Márcia preocupada com Queiroz, que em novembro de 2019, estava escondido na casa do advogado da família Bolsonaro Frederick Wassef, em Atibaia, no interior de São Paulo.

“Só que eu também não tô aguentando. Tá entendendo? Eu tô muito preocupada com ele. A minha saúde também está abalada, tá entendendo? A gente não pode mais viver sendo marionete do ‘Anjo’ [como é chamado Wassef]”, desabafa Márcia para uma amiga.

Ela continua: “‘Ah, você tem que ficar aqui, traz a família’. Esquece, cara. Deixa a gente viver a nossa vida! Qual o problema? Vão matar? Ninguém vai matar ninguém. Se tivesse que matar já tinha pego um filho meu aqui, você tá entendendo? Então deixa a gente viver a nossa vida aqui com a nossa família”, diz a mulher de Queiroz.

Segundo a reportagem, o áudio de Márcia Aguiar é de 26 de novembro de 2019, época em que o STF (Supremo Tribunal Federal) julgava a legalidade do compartilhamento de dados da Receita Federal e do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) com os órgãos de investigação como os MPs (Ministérios Públicos).

Wassef, que defendia que havia ocorrido uma quebra de sigilo bancário sem autorização judicial dos dados de Flávio Bolsonaro, esperava que o Supremo tornasse ilegal o compartilhamento e anulasse o relatório que deu origem à investigação sobre o gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro, mas a decisão do STF terminou em 10 votos a 1 contra a tese do advogado.

O desabafo de Márcia era relacionado ao medo da derrota no STF porque, segundo ela, Wassef queria que toda a família Queiroz se mudasse para São Paulo em caso de derrota. Ela não queria ir e dizia não aguentar mais ter o marido em São Paulo.

