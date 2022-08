Em áudio, deputada federal do PT defende decisões do partido no RJ e critica Molon

Da Redação 04/08/2022 - 1:08 Compartilhe

Em áudio vazado pelo WhatsApp, a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) acusa o PSB e o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) de não cumprirem um acordo dos dois partidos para as eleições no Rio de Janeiro. As informações são do site Congresso em Foco.

A parlamentar petista afirma no áudio que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria negociado a retirada da candidatura do deputado estadual André Ceciliano ao governo do Rio para que fosse lançado como candidato ao Senado.

“Quem não está cumprindo acordo é o PSB. O presidente nacional do PSB ouviu e conversou com Lula. E Lula disse: ‘Meu candidato é André Ceciliano no Rio de Janeiro’. Sabe por que? Não sei se o companheiro acompanhou, mas André Ceciliano no primeiro momento era candidato ao governo do estado”, afirmou a deputada.

“O Freixo por sua vez está sendo queimado, e não é pelo PT. O PT tá aqui para dar toda força ao Freixo. Mas pera aí meu amigo, que isso? O maior partido da América Latina, o maior partido de esquerda do RJ fica fora da chapa. O partido dele está preferindo apoiar uma candidatura ao Senado do que o governo do estado, mesmo com o Freixo provando, ao menos pelas pesquisas, que pode ganhar o governo do estado. Está na cara que Molon não é militante. Não foi no PT quando as coisas ficaram ruins. E não está sendo também agora”, completou.

Na terça-feira (2), o PT do Rio de Janeiro aprovou uma decisão interna em que desembarcava da candidaduta de Marcelo Freixo ao governo estadual, por conta de desentimentos entre os partidos. A Executiva nacional do PT pretende tomar uma decisão sobre o caso ainda nesta semana. As discordâncias estão causando inclusive rupturas internas no partida.

“Eu estou mesmo indignada de ver um monte de petistas, que não estão acompanhando coisa nenhuma, que não tem vida partidária, que não acompanham absolutamente nada e dão umas opiniões que ao invés de fortalecer o partido, enfraquecem”, declarou Benedita.

