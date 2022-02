Em áudio aos amigos, homem confessa ter matado namorada com 10 facadas

Um homem confessou ter matado a namorada com 10 facadas ao enviar um áudio de WhatsApp para amigos relatando o crime, no município de Costa Rica, a cerca de 375 km de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As informações são do g1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Luana Alves Furtado, de 29 anos, foi morta com 10 golpes de faca e encontrada morta dentro da própria casa nesta terça-feira (8).

Nos áudios recebidos pelos policiais durante as investigações, o suspeito confessou o feminicídio aos amigos e disse que iria se matar.

À polícia, vizinhos relataram que ouviram uma discussão durante a madrugada, e peritos estimaram que o crime possa ter ocorrido ao menos 6 horas antes do corpo ter sido encontrado, às 14h desta terça.

Luana tinha ferimentos na barriga, seios e outras partes do corpo. O suspeito está foragido.

