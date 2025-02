Em áudio, agente da PF ‘infiltrado’ diz que ‘estavam com Moraes na mira para atirar’, diz TV

O agente da Polícia Federal (PF) Wladimir Matos Soares, um dos 34 nomes denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, enviou áudios a colegas referindo-se ao plano de assassinato de autoridades conhecido como “Punhal Verde e Amarelo”.

“Eles estavam com Moraes na mira para atirar”, afirmou o policial em áudio obtido pela CNN Brasil. O processo está em sigilo.

Matos Soares é um dos implicados pela PF no plano de execução de autoridades públicas como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Ele foi um dos cinco alvos da Operação Contragolpe, deflagrada pela PF em 19 de novembro, e segue preso preventivamente desde então.

O plano de execuções pretendia criar forte comoção nacional para que, em seguida, fosse criado um gabinete de crise, segundo apurado pelos investigadores. A ação contaria com o apoio de “kids pretos”, como são chamados os militares das Forças Especiais do Exército Brasileiro.

O “Punhal” previa assassinatos e sequestros, além de utilizar codinomes como referência aos alvos. Moraes era a “professora”, Lula, o “Jeca”, e Alckmin, o “Joca”. Uma quarta vítima, apelidada de “Juca”, foi descrita pelo planejamento como “eminência parda do futuro governo”, mas não foi identificada pela PF.

Enquanto agente da PF, Matos Soares foi escalado para trabalhar durante a posse de Lula em 1º de janeiro de 2023. A investigação afirma que o agente forneceu informações sobre o evento ao grupo golpista.

A PF também constatou que ele realizou o monitoramento de integrantes da equipe de segurança do presidente eleito. Em depoimento, Matos Soares afirmou que foi “convidado” a realizar a segurança do Palácio do Planalto e de Jair Bolsonaro caso o presidente “não entregasse a faixa presidencial”.

Mensagens do agente interceptadas pela investigação apontam que Matos Soares estava disposto a aderir à ruptura institucional tão logo houvesse a “canetada”. “Eu e minha equipe estamos com todo equipamento pronto para ir ajudar a defender o Palácio e o presidente. Basta a canetada sair”, disse o policial federal em uma mensagem de texto.