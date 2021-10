Em ato plural, manifestantes saem às ruas de Natal contra Bolsonaro

Em mais um ato a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, milhares de pessoas saíram às ruas de Natal neste sábado, 2. As bandeiras do PT eram maioria entre as erguidas pelos manifestantes. Os gritos “Fora Bolsonaro, presidente genocida, ladrão e corrupto” ecoavam pela Av. Hermes da Fonseca, uma das mais movimentadas da cidade, onde os manifestantes se concentraram.

Mais plural que os demais protestos realizados até hoje contra o atual governo federal, o ato deste sábado reuniu representações de partidos diversos, além do PT, como o PSTU, PSOL e PCB. Os trabalhadores do serviço público estiveram representados pelos Sindicatos dos Trabalhadores da Educação, da Saúde Pública e dos Bancários do Rio Grande do Norte. Juntos, eles erguiam faixas e cartazes contra a reforma administrativa e em desfavor da PEC 32.

Bandeiras do Movimento Sem Terra (MST) e do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) também eram vistas. O movimento LGBTQIA+ também foi representado, assim como o da Marcha das Mulheres. Artistas empunhavam cartazes cobrando valorização da cultura e a saída do secretário Mário Frias.

Lideranças políticas locais, como vereadores e uma deputada estadual, discursaram durante o trajeto de aproximadamente dois quilômetros percorrido pela multidão. O senador Jean Paul Prates (PT-RN), andou ao lado dos manifestantes.

“(O ato) mostra que a gente tem dois grandes desejos: antecipar o fim do governo e mostrar que o governo cometeu crimes. O governo apoiou testes e teses que mataram milhares de pessoas. É preciso acelerar processos para minimizar impactos sociais e econômicos até o fim desse governo: reduzir privatizações, por exemplo” disse o senador.

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte não divulgou dados sobre o número estimado de manifestantes. O ato foi considerado pacífico.

