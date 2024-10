Em ato na Paulista, Lula defende que Justiça tome decisão imediata sobre Marçal por laudo falso contra Boulos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2024 - 13:24 Para compartilhar:

No último ato de campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), neste sábado, 5, na Avenida Paulista, o presidente Lula falou sobre a divulgação de um laudo médico falso por parte de Pablo Marçal (PRTB) contra o psolista por suposto uso de drogas. Aos jornalistas presentes, Lula defendeu que a Justiça Eleitoral dê prioridade ao julgamento do caso e lamentou o comportamento do candidato do PRTB durante a corrida eleitoral.

“A Justiça às vezes leva tempo para julgar e, às vezes, quando julga, já acabou as eleições. Nós temos casos em que o resultado é quatro, cinco vezes depois das eleições. É importante que a Justiça, que eu defendo muito, leve em conta que a gente não pode mais fazer campanha com alguém que só sabe provocar, só sabe mentir, só sabe dizer inverdades e ofender as pessoas”, declarou o presidente.

Na noite de sexta-feira, 4, o ex-coach publicou nas redes sociais um laudo com indícios de falsidade que diz que Boulos passou pela clínica Mais Consulta em 19 de janeiro de 2021 em meio a um surto por uso de cocaína. Na manhã de hoje, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu pela “pronta exclusão” de conteúdos publicados nas redes sociais pelo candidato Pablo Marçal (PRTB) contra Guilherme Boulos (PSOL), seu adversário na corrida pela Prefeitura da capital.

A agenda de Boulos na Avenida Paulista contou também com a presença da vice da chapa, Marta Suplicy (PT), da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da chefe da pasta dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara e da deputada federal Luiza Erundina (PSOL).