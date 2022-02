Em ‘assassinato de honra’, iraniano decepa cabeça de esposa e a exibe pelas ruas

Circulou nas redes sociais um vídeo que mostra um homem exibindo a cabeça decepada da sua esposa, Mona Heydari, de 17 anos, pelas ruas da cidade de Ahvaz, no sudoeste do Irã. De acordo com o ele, o “assassinato de honra” foi cometido, no sábado (7), após a jovem tentar fugir para a Turquia. As autoridades iranianas prenderam o homem e o irmão de Mona, que gravou as imagens. As informações são do portal Mail Online.

De acordo com as autoridades, Mona foi obrigada a se casar aos 12 anos com o primo, que não teve a identidade relevada. O casal tem um filho de 3 anos.

Cansada do matrimônio, a jovem tentou fugir para a Turquia, mas foi capturada pelo pai e o irmão e devolvida ao marido na sequência.

Segundo a lei da Sharia, o “assassinato de honra” é realizado após a autorização de um parente. O que significa que muitos casos desse crime ficam impunes, já que foi a família que autorizou a sentença de morte.

No entanto, o marido de Mona foi preso e confessou o assassinato. Já o seu irmão, detido por ter feito as imagens do homem carregando a cabeça decepada.

Saiba mais