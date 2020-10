Em assalto no litoral, lutador reage e enfrenta quatro assaltantes

Em vídeo divulgado pelo G1 nesta quarta-feira (14), um homem, de 35 anos, aparece reagindo a uma tentativa de assalto praticada por quatro rapazes em bicicletas na Praia Grande, litoral de São Paulo.

Durante a luta, a vítima conseguiu imobilizar um dos criminosos, afugentando os outros três. O lutador contou ao G1 que estava sentado na calçada após passear com sua cachorra pelas ruas da região quando notou uma movimentação estranha de pelo menos quatro pessoas em bicicletas.

O homem contou que guardou o seu celular no bolso ao notar a aproximação dos assaltantes. “A hora que eles chegaram até mim eu falei: ‘se tiverem arma, eu entrego. Caso contrário, vocês terão que vir tirar'”, contou ele.

“Entramos em luta corporal. Raciocinei que ia ter que ficar com pelo menos um para apresentar à Polícia. Quando consegui imobilizar um, o restante fugiu”, relembrou o homem.

Durante a briga, o celular da vítima caiu no chão e um dos assaltantes pegou o aparelho e fugiu quando o comparsa foi imobilizado. Ao ouvir a confusão, os moradores acionaram a Polícia Militar, que encontrou a vítima com o rapaz imobilizado ao chegar no local.

Ambos foram conduzidos à Delegacia Sede de Praia Grande, onde o lutador foi informado que o menor de idade, de 15 anos, já tinha passagem por furto aos 14. Pela idade do assaltante, foi elaborado um Termo Circunstanciado, assinado pelos responsáveis do adolescente. Na sequência, ele foi liberado.

A vítima ficou revoltada com a situação, já que acabou tendo seu celular furtado e nenhuma pena foi aplicada ao menor. “Não aconteceu nada, não adiantou nada eu trazer ele”, relatou. “O pior é que eles sabem que não vai acontecer nada. Na hora em que a PM chegou, ele disse pra mim que era de menor e não ia dar nada. Ele estava sossegado”, finalizou a vítima.

Veja também