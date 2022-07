Em arriscada estratégia para eleições, democratas impulsionam candidato de extrema-direita no Michigan

Por Joseph Ax







(Reuters) – O braço de campanha do Partido Democrata para o Congresso está veiculando um anúncio no Michigan com o objetivo de impulsionar John Gibbs, um candidato de extrema-direita endossado por Donald Trump que desafia um dos poucos republicanos que votaram a favor do impeachment do ex-presidente.

O esforço faz parte de uma estratégia controversa e arriscada dos democratas em algumas disputas de tentar impulsionar republicanos extremistas que os democratas consideram mais fáceis de serem derrotados nas eleições de meio de mandato em novembro.

Os democratas têm gasto milhões em candidatos que ecoam as alegações falsas de Trump de que a eleição de 2020 foi fraudada, embora líderes do partido digam que esses mesmos candidatos representam uma ameaça à democracia dos EUA.

O anúncio no Michigan, produzido e financiado pelo Comitê de Campanha Democrata para o Congresso (DCCC, na sigla em inglês), alerta que a “agenda de Gibbs-Trump é conservadora demais para o oeste do Michigan”.

O conteúdo sugere que os democratas acreditam que divulgar os laços entre Gibbs e Trump aumentará sua popularidade entre os eleitores republicanos, que ainda veem Trump de um jeito muito favorável.

Gibbs está enfrentando o parlamentar Peter Meijer na primária de 2 de agosto no Michigan. Meijer esteve entre 10 membros republicanos da Câmara dos Deputados que desafiaram seu partido e votaram a favor do impeachment de Trump depois do ataque de 6 de janeiro contra o Capitólio. O seu distrito, o terceiro do Michigan, tornou-se muito mais democrata este ano, após um processo de redistritamento que acontece uma vez por década.

No total, grupos afiliados aos democratas gastaram quase 44 milhões de dólares para ajudar candidatos de extrema-direita nas primárias republicanas até meados de julho, segundo o Open Secrets, um site que acompanha financiamento de campanha.

Em um comunicado, o porta-voz de Meijer disse que “está confiante que os eleitores conseguirão perceber os jogos políticos dos democratas”. Um porta-voz do DCCC se recusou a comentar o anúncio.

(Reportagem de Joseph Ax)