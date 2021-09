Em Aracaju, Confiança confirma bom momento e derrota o Operário-PR pela Série B

O Confiança confirmou o seu melhor momento na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado ao bater o Operário-PR por 1 a 0, na Arena Batistão, em Aracaju. Apesar de estar na vice-lanterna, com 21 pontos, o time sergipano agora soma quatro jogos sem perder (dois empates e duas vitórias), melhor sequência na competição, e três jogos sem ter a defesa vazada.

No começo do segundo tempo, o Confiança ainda perdeu um pênalti com Tiago Reis. Por outro lado, o Operário-PR está pressionado pela sequência de seis jogos sem vitórias, com dois empates e quatro derrotas neste período. A sequência negativa afastou o time paranaense do G4, ficando 10 pontos abaixo do grupo de acesso e sete distante da zona de rebaixamento.

O Confiança encara o líder Coritiba nesta terça-feira (28), em Curitiba, mesmo dia que o Operário-PR visita o Vila Nova, em Goiânia. Os dois jogos serão válidos pela 27.ª rodada da Série B.

A partida começou movimentada. Logo aos dois minutos, a defesa do Confiança tirou mal e Thomaz aproveitou e chutou para boa defesa de Rafael Santos. O Confiança tinha dificuldade em sair da marcação do Operário-PR. Sem inspiração na parte ofensiva e com pouca organização tática, o time sergipano buscava chegar ao gol rival em chutes de fora da área e em lances de bola parada com Madison.

O Confiança voltou com outra postura no segundo tempo e foi ao ataque. Aos oito minutos, Ítalo deu ótimo passe para João Paulo e lateral foi derrubado na área. A arbitragem marcou pênalti. Tiago Reis foi para a cobrança, porém o goleiro Simão defendeu em dois tempos.

Após o pênalti perdido, o jogo passou a ficar nervoso e muito faltoso, com vários cartões amarelos distribuídos para os dois lados. O Confiança tentava chegar ao gol de qualquer jeito e de forma desorganizada, mas pouco assustava o adversário.

O Operário-PR apostava nos contra-ataques e nos cruzamentos. Aos 33 minutos, quase fez. Marcelo cobrou escanteio aberto, Fábio Alemão subiu livre e cabeceou para defesa do goleiro Rafael Santos.

Aos 37 minutos, o Confiança chegou ao gol. Jhemerson levantou na área, Simão saiu mal e Madison mandou de cabeça para o gol. Depois disso, o time da casa se fechou na defesa e garantiu a vitória.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 1 x 0 OPERÁRIO-PR

CONFIANÇA – Rafael Santos; Jonathan Bocão, Adalberto, Nirley e João Paulo; Madison, Jhemerson (Vinícius Barba) e Neto Berola (Robinho); Willians Santana (Rafael Vila), Ítalo (Luidy) e Tiago Reis (Lohan). Técnico: Luizinho Lopes.

OPERÁRIO-PR – Simão; Alex Silva, Fábio Alemão, Reniê e Fabiano; Leandro Vilela (Schumacher), Marcelo Santos (Alan) e Marcelo; Rafael Oller (Felipe Garcia), Paulo Sérgio (Gustavo Coutinho) e Thomaz (Rodrigo Pimpão). Técnico: Mateus Costa.

GOL – Madison, aos 37 minutos do segundo tempo.







CARTÕES AMARELOS – Madison, Jonathan Bocão, Rafael Vila, Neto Berola e Jhemerson (Confiança); Fabiano, Alex Silva e Rafael Oller (Operário-PR).

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopez (BA).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena Batistão, em Aracaju (SE).

Veja também