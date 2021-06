Em apresentação oficial, técnico do Santa Cruz recria meme de Cristiano Ronaldo: ‘Cerveja não… Água’ Roberto Fernandes, diferente de Cristiano Ronaldo, voltou atrás e brincou com a imitação

O gesto de Cristiano Ronaldo em substituir dois frascos de Coca-Cola que estavam expostos em sua coletiva de imprensa por uma garrafa de água segue repercutindo. Além dos US$ 4 bilhões de prejuízo para a empresa patrocinadora da Eurocopa, a ação do craque gerou recriações no Brasil. Em sua apresentação oficial no Santa Cruz, nesta quarta-feira, o técnico Roberto Fernandes imitou o português de uma maneira diferente.

O novo técnico do Santa Cruz substituiu a lata da cervejaria patrocinadora do clube por uma garrafa de água. Em seguida, volta atrás e brinca com o assessor de imprensa que começava as perguntas.

– Cerveja não… Água. Aliás, deixa a cerveja, sim – disse em tom bem-humorado.

Novo técnico do Santa Cruz, Roberto Fernandes imita Cristiano Ronaldo em coletiva de apresentação e gera risadas Crédito: TV Coral pic.twitter.com/N3NZzgL9C8 — Esportes DP (de ) (@EsportesDP) June 16, 2021

Roberto Fernandes assume o Santa Cruz após queda de Bolívar. Em três partidas pela Série C do Brasileirão, o tricolor pernambucano não venceu na competição e segue sem marcar há 6 partidas.

