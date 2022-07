Em apresentação no Barça, Lewandowski garante estar “com fome” de vitórias

O astro Robert Lewandowski foi apresentado oficialmente como jogador do Barcelona nesta quarta-feira e garantiu que segue ávido por triunfos e está disposto a deixar sua marca no clube catalão.







O atacante polonês, contratado junto ao Bayern de Munique por cerca de 50 milhões de euros, foi formalmente apresentado como jogador do Barça ao lado do presidente do clube, Joan Laporta.

A apresentação ocorre um dia depois de o time da LaLiga iniciar sua turnê de quatro jogos pelos Estados Unidos com uma vitória arrasadora por 6 a 0 sobre o Inter Miami de David Beckham na MLS.

Lewandowski, de 33 anos, que deixou o time campeão alemão após uma disputa em torno de uma renovação de contrato e um conflito com o técnico Julian Nagelsmann sobre as opções táticas, mal pode esperar para voltar aos gramados.

O polonês se transferiu para o Bayern em 2014, marcando 344 gols em 375 jogos oficiais e quebrando o recorde da Bundesliga de gols em uma única temporada.

Lewandowski poderia fazer sua estreia no Barça já neste fim de semana em Las Vegas contra o arquirrival Real Madrid.

“Trabalhamos muito para chegar a este momento, mas no final conseguimos. Estou sempre com fome de triunfar e de ter uma mentalidade vencedora”, garantiu o polonês.

O astro acrescentou que “este é um novo desafio para mim e já vi que é uma equipe com grande potencial. Há muita qualidade e quero dar o meu melhor pelo clube. Estou preparado”.

Lewandowski chega ao Barcelona em meio a uma crise financeira do time espanhol e, embora o clube tenha acumulado dívidas de quase um bilhão de euros, o atacante se torna a quarta transferência do clube no verão após as contratações do meia marfinense Franck Kessie (do Milan), do zagueiro Andreas Christensen (Chelsea) que tinha passe livre, e do atacante brasileiro Raphinha.

“Estamos fazendo todo o possível para reestruturar”, garantiu Laporta. “Trabalhamos muito para que isso acontecesse. “Há uma grande expectativa para você (Lewandowski). Você é uma estrela do futebol.”

str/rcw/meh/gm/aam