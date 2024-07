Em apenas dois anos, patrimônio de líder do MBL quase quadruplica

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 12:12 Para compartilhar:

A coordenadora nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), Amanda Vettorazzo, candidata ao cargo de vereadora pelo União Brasil, em São Paulo, nas eleições municipais deste ano, quase quadriplicou seu patrimônio nos últimos dois anos.

De acordo com os bens declarados pela candidata ao Tribunal Superior Eleitoral, a soma atual dos bens dela chega a R$ 945 mil. Na eleição de 2022, quando concorreu ao cargo de deputada estadual, ela declarou possuir R$ 255.682,75 em bens.

+ Vídeo: Jean Wyllys joga cerveja em coordenadora do MBL durante Parada LGBT+

+ Coordenadora do MBL é agredida em ato do 1º de Maio em São Paulo

O principal bem de Amanda é uma casa no valor de R$ 830 mil. No último pleito, ela havia declarado possuir um imóvel financiado no valor de R$ 237.812,75.

Em nota ao site IstoÉ, a candidata informou que a casa de 350 m² foi comprada em 2011 e teve uma valorização. Desde o início do ano, o imóvel foi colocado à venda por R$ 990 mil, após Amanda ter o endereço divulgado por um veículo de imprensa.

Segundo a declaração de bens, a líder do MBL também trocou de veículo. Em 2022, ela possuía um Fox modelo 2008/2009 e agora ela tem um Honda City de 2013.

A candidata ainda diversificou seus investimentos. Além de R$ 3 mil na poupança, Amanda tem agora R$ 35 mil aplicados em CDB e é sócia-administradora de uma empresa de consultoria em gestão empresarial, que possui capital inicial de R$ 5 mil.