Em anúncio de Felipão, Grêmio resgata imagens de sua última apresentação Treinador trabalhou no clube de Porto Alegre pela última vez entre julho de 2014 e maio de 2015

Logo depois da derrota por 2 a 0 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, o Grêmio confirmou as expectativas ao oficializar o retorno de Luiz Felipe Scolari ao cargo de treinador o qual ele já ocupou em outras 370 oportunidades no clube.

E, diante do cenário onde a pandemia ainda é uma realidade latente, o clube se valeu de imagens relacionadas a sua última apresentação, que havia acontecido em 2014.

Com o caráter de idolatria aflorado e o técnico ainda “machucado” pela dura derrota na Copa do Mundo em casa onde ele era o comandante da equipe no fatídico 7 a 1 diante da Alemanha, a chegada de Felipão já no Aeroporto Salgado Filho foi cercada de uma multidão de gremistas celebrando seu retorno.

Quando chegou na Arena, o técnico ainda se deparou com um dos setores das arquibancadas tomada de torcedor gritando seu nome e comemorando o início da então terceira passagem. Todavia, apesar da celebração, ele teve um aproveitamento de 25 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, tendo ficado no cargo por 50 partidas até maio de 2015.

