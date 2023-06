Em ano de Copa do Mundo Feminina, Nike lança primeira chuteira 100% dedicada às mulheres

Natália Ferreirai Natália Ferreira - https://istoe.com.br/autor/natalia-ferreira/ 28/06/2023 - 16:24 Compartilhe

Patrocinadora da Seleção Brasileira, a Nike lançou, nesta quarta-feira (28), sua primeira chuteira 100% dedicada às mulheres. Às vésperas da Copa do Mundo Feminina, a empresa traz o calçado mais inovador e minuciosamente desenvolvido da história da marca.

Com campanha sendo estrelada por Debinha, jogadora do Kansas City Current e da Seleção Brasileira, a empresa apresentou a nova Nike Phantom Luna, que ajuda as atletas a se moverem em campo com agilidade, precisão e confiança. Para desenvolver a nova chuteira, a marca passou mais de dois anos imersa em pesquisas e ensaios, buscando entregar um produto de alta qualidade.

“A Phantom Luna é um reflexo direto do foco da Nike em ser a maior parceira das mulheres”, disse Elysia Davis, pesquisadora-chefe do Laboratório de Pesquisa Esportiva da Nike.

“Desde a pesquisa até o design, passando pela etapa de testes, as jogadoras estiveram sempre no centro do processo. Com a Phantom Luna, a Nike oferece uma chuteira que foi cuidadosamente desenhada para ela, trazendo um novo padrão circular de travas, assim como ajuste. Ela ajuda as atletas a se moverem com precisão e confiança quando estão em campo”, acrescentou.

O novo produto da marca chega ao Brasil no final de junho exclusivamente para Membros Nike. Atletas da Seleção Brasileira que são patrocinadas pela marca devem utilizar o novo material esportivo já na Copa do Mundo Feminina, que começa no próximo dia 20 de julho.

Confira imagens da nova chuteira

