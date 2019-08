Em amistoso, Roma vence Real Madrid nos pênaltis

ROMA, 11 AGO (ANSA) – A Roma venceu o Real Madrid nos pênaltis em mais um amistoso da sua pré-temporada, válida pela Mabel Green Cup, no Estádio Olímpico de Roma, neste domingo (11). A partida equilibrada terminou em 2 a 2 no tempo normal, mas o time da capital italiana conquistou a vitória por 5 a 4 nas penalidades. O destaque do confronto ficou por conta dos brasileiros. Marcelo e Casemiro marcaram os dois gols do Real Madrid. Já Marcelo perdeu o último pênalti do time comandado por Zidane. Ao todo, 33 jogadores foram utilizados pelas duas equipes. A Roma volta em campo na estreia do Campeonato Italiano contra o Genoa, em casa. Já o Real Madrid começa o Campeonato Espanhol, fora de casa, contra o Celta de Vigo. (ANSA)