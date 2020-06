Em alta, taxas de juros renovam máximas com realização em meio a giro baixo

Em alta, os juros futuros renovaram na manhã desta segunda-feira, 8, as máximas da sessão, num movimento que coincidiu com a redução da queda do dólar. A liquidez reduzida potencializa os ajustes para cima.

O avanço decorre de realização, que se segue ao movimento já visto na sexta-feira, com o mercado ainda ecoando dados de geração de empregos nos Estados Unidos divulgados naquele dia e possível antecipação da recuperação da atividade, segundo operadores.

Está no radar participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de videoconferência fechada à imprensa (a partir das 10 horas).

Às 9h51, o DI para janeiro de 2022 apontava 3,15% ante 3,07% sexta-feira no ajuste; o DI para janeiro de 2027, 6,85% – máxima -, de 6,77% no ajuste de sexta-feira.

