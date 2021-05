Em alta no São Paulo, Arboleda mira mais títulos: ‘Quero fazer história’ Invicto na temporada, zagueiro equatoriano foi um dos principais destaques do Tricolor na conquista do Paulistão. Defensor comentou sobre o futuro na equipe do Morumbi

Após a conquista de seu primeiro título com a camisa do São Paulo, o zagueiro Arboleda quer levantar ainda mais taças em 2021. O defensor se sobressaiu na defesa ao lado de Miranda e foi um dos principais destaques da zaga tricolor na campanha do Paulistão.

Em alta tanto com a torcida quanto com o técnico Hernán Crespo, o equatoriano se reencontrou em sua melhor fase e declarou seu amor pelo São Paulo, clube em que está desde 2017.

– Eu amo esse clube. É uma felicidade enorme em ser campeão com a camisa do São Paulo, tem sido a realização de um sonho. Nós merecíamos muito esse título por tudo que passamos nos últimos anos. Quero fazer história aqui e deixar meu nome marcado entre os grandes do clube – afirmou o zagueiro.

Com Arboleda em campo, o São Paulo não sabe o que é perder em 2021. Entre partidas da Copa Libertadores e Paulistão, o zagueiro acumula 12 vitórias e quatro empates – além de ter balançado as redes contra, respectivamente, Botafogo-SP, São Caetano e Mirassol – desde que o treinador argentino assumiu o comando da equipe.

Entretanto, o zagueiro não está satisfeito apenas com a conquista do Paulistão e mira mais títulos com o São Paulo nesta temporada.

– Vamos em busca de mais conquistas neste ano. Ainda tem Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, temos que trabalhar com os pés no chão que se Deus quiser também iremos brigar por todas essas competições. Quando cheguei ao São Paulo sabia da responsabilidade que iria carregar no peito e, hoje, creio que estamos colocando o clube no lugar de onde nunca deveria ter saído – ressaltou.

