Em alta no Santos, Zanocelo revela ter sido procurado pelo Sevilla Volante está emprestado pela Ferroviária ao Santos e opção de compra é de R$ 11 milhões

O meia Zanocelo confirmou, em entrevista após o empate entre Santos e Ceará, na Arena Barueri, que clubes do futebol Europeu realizaram sondagens em seu futebol. O principal interessado é o Sevilla, da Espanha.





– Eu fico muito feliz com isso. Isso mostra como o trabalho vem sendo bem feito, é gratificante. Mas, o meu pensamento é no Santos. Tem sondagens de outros clubes para mim da Europa (além do Sevilla), mas meu pensamento é aqui, quero ajudar o Santos até o fim e isso é gratificante – disse Zanocelo, na zona mista.

Zanocelo está emprestado ao Santos até 31 de maio de 2023. Para ficar com o jogador em definitivo, o Peixe terá de pagar 2 milhões de Euros (cerca de R$ 11,7 milhões) na cotação atual. Os R$ 500 mil pelo empréstimo seriam descontados no valor da compra.

Recentemente, o Peixe e o clube de Araraquara se “estranharam” por conta da negociação entre ambos. A Ferroviária entrou na Justiça cobrando uma dívida do Santos pelo empréstimo do volante Vinícius Zanocelo. Na ação, o clube de Araraquara cobra R$ 489.976,76. O juiz Frederico dos Santos Messias, da 4ª Vara Cível do Foro de Santos, determinou que Santos efetue o pagamento, de forma integral, em três dias. Caso não haja a quitação, o magistrado autorizou a penhora de bens do Alvinegro.

Os valores seriam referentes a quatro das cinco parcelas de R$ 100 mil pelo empréstimo do volante. O Peixe pagou apenas a primeira. Os R$ 400 mil restantes foram corrigidos com multa de 5%, além de juros.

O Santos, porém, divulgou uma nota oficial reconhecendo a dívida, mas alegou ter feito um acordo com o clube de Araraquara para postergar o pagamento e citou uma “falha de comunicação” na ação judicial.

Sobre o caso relacionado à Ferroviária, o Santos Futebol Clube esclarece que existe um acordo entre os clubes para a postergação do pagamento do empréstimo do jogador Vinícius Zanocelo, mas houve uma falha de comunicação, originando a ação na Justiça. O Santos FC tem a expectativa de que a ação seja retirada nos próximos dias.

